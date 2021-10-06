中原大學與台灣永續能源研究基金會合作 引領台灣邁向永續發展。（中原大學提供／呂筱蟬桃園傳真）

全球面對新冠肺炎疫情生活方式產生遽變，致使社會與經濟動盪；而極端氣候下之天然災害，更凸顯環境永續之重要性。中原大學與台灣永續能源研究基金會於10月6日共同簽署「大學永續發展倡議書」，宣示攜手推廣高等教育永續倡議，讓永續發展目標結合大學社會責任，從教育扎根，促使台灣社會永續發展。

中原大學校長李英明、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新分別代表雙方簽署倡議書。李英明在簽約儀式中指出，少子化之浪潮，更促動大學嚴肅思考永續治理之機制。面對內外環境的衝擊，中原大學做為負責任之大學公民，正式宣告將落實聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals SDGs)作為未來校務治理重點，並將以「落實永續發展，營造治理典範」作為邁向2025年創校70年里程碑之重要願景。

台灣永續能源研究基金會基金會董事長簡又新表示，該基金會成立15年來持續關注氣候變遷、永續能源、企業永續、大學永續與聯合國永續發展目標(SDGs)推廣等五大重點目標。而大專院校肩負培育未來人才的重要角色，是永續發展不可或缺的實踐基地。很榮幸能與中原大學有合作機會，而中原素以「全人教育」聞名，對環境保護的重視，充分顯現在課程規劃與校園環境上，期許雙方攜手合作，追求永續發展，發揮社會影響力。

中原大學成立大學社會責任推動辦公室，在推動USR計畫時亦強調接軌聯合國17項永續發展目標，在從事社會創新、解決社會問題的過程中，同時重視SDGs與USR之連結。中原大學與桃園市政府合作「青年投入永續發展行動計畫」更以地方創生發展議題緊扣SDGs，也是發展USR永續指標最好的方向。