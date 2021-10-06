屏東日前發生精神病患挖眼暴力事件震驚全台，社會安全網成為民眾關切議題，新竹縣政府為全面建構竹縣社會安全網，先後在竹北、竹東、新埔、新湖等區域設置社會福利服務中心，6日橫山區社福中心熱鬧揭牌啟用，這第5處社福中心將為橫山、芎林及尖石3鄉弱勢家庭，提供社福相關服務工作。

新竹縣副縣長陳見賢表示，橫山區社福中心揭牌啟用後，主要協助3鄉共30村的社服工作，服務範圍占全縣總面積44.2％，是人口分佈密度最零星，服務範圍最遼闊的社福中心。強調儘管服務區域路途遙遠，中心工作同仁都會秉持最熱誠的心服務鄉親，肩負起守護偏鄉社區部落弱勢家庭的角色。

陳見賢並指出，近日在2021年遠見雜誌縣市總體競爭力調查中，新竹縣整體成績榮獲全國第5名，其中社會福利指標榮獲全國第5名，進步12名，進步幅度全國最高，也象徵縣府團隊在縣長楊文科的領軍下，致力拓展各項社會福利，大家共同「煞猛（客語，努力之意）」打拼，才能得到如此成果佳績。

社會處長李國祿表示，該中心由中央衛福部社會及家庭署核定補助817萬元，縣府自籌及運用公益彩券盈餘分配基金150萬規畫，工程在 2019年12月動工，今年6月竣工，要感謝橫山鄉長張志弘協助，無償提供橫山鄉老人文康活動中心，做為社福中心館舍場地使用。

該社福中心將結合橫山等3鄉的社區關懷照顧據點、民間企業及慈善組織，定期辦理各類型社區課程活動，同時深入偏鄉部落，提供關懷義剪和義診等服務活動，讓偏鄉民眾享受到更多社會福利，落實縣長楊文科「老中青幼通通照顧」的社會福利政策。