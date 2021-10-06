國立台東大學110學年度第1學期樂齡大學開學，今年共21門課程，邀請專業講師開班授課；配合防疫措施，每班僅招收28名學員，採新舊生人數各半，針對舊生首次以直播抽籤決定，中籤的學員直呼「超開心」，本次最年長學員已86歲。

今年樂齡大學採新舊生人數各半，開學第1堂課由舊生分享學習經驗；林同學說，每堂課都很有收穫，不只充實知識，還有心靈的提升；張同學則分享，大家在玩樂中學習、玩得高興也學得開心，期待每次上課。

東大樂齡大學課程多元豐富，包括高齡知識、健康休閒、生活新知、美學藝術等主題課程，以及兩次校外教學，提供樂齡學員愉快、無壓力的學習體驗，並透過活動持續學習新知。

師資團隊半數以上為台東大學教授，橫跨3院6科系師資外，今年更特別邀請台東大學人文學院前院長、水墨畫家林永發榮譽教授，以及台東知名藝術創作者張雅慧老師開班授課。

此外，今年結合東大創新育成中心、東部生物經濟中心先導工廠與山海部落遊憩中心的資源，讓學員不僅能了解先導工程對於保健食品的研發製程，也重新認識台東豐富的自然資源。

校長曾耀銘勉勵學員，「學習就像累積飛行里程數，終身學習不間斷」，並預告該校產學創新園區（台東校區）規畫藍圖，未來將配合縣府政策建設游泳池、打造非營利幼兒園等，樂齡大學學員專有的學生證，將可以享有更多福利。

東大表示，本學期最年長學員為86歲，期望透過課程為樂齡長輩帶來不同的學習體驗；年滿55歲就能報名，只要行動自如，沒有任何學、經歷限制，樂齡大學邀請長者一起加入學習行列。