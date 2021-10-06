綠營則手持「只有現金燕、沒有在地經濟、沒有程序正義」相杯葛。（陳世宗攝）

兩路人馬於議事堂展開短兵相接，兵荒馬亂中，議長張清照宣布追加減預算84億餘元完成二、三讀。（陳世宗攝）

台中購物節市府追加3.5億元預算 藍、綠攻防中完成三讀

台中購物節市府追加3.5億元，藍、綠市議員今天展開激烈攻防，中午1時開會時，民進黨市議員林德宇會中抨擊市府預算尚未通過就先執行提出強烈抨擊，一度要求清點人數，議長張清照宣布休息10分鐘；恢復開會後，兩陣營又激烈持須展開交鋒，分持海報衝到主席台陷入混戰，兵荒馬亂中議長張清照宣布追加減預算84億餘元完成三讀。

台中市議員臨時會今天最後一天，重頭戲審議市政府追加台中購物節3.5億元預算。中午開會時綠營市議員林德宇會中抨擊市府預算尚未通過就先執行提出強烈抨擊要求清點人數，議長張清照說，不應自己時間用完才說要清點人數，接著由綠營李天生發言亦要求清點人數，因議場人數未超過半數，議長急忙宣佈休息10分鐘。

藍營市議員楊正中、吳瓊華等，分持「振興經濟、刻不容緩」及「民進黨不願振興台中經濟」等海報，高喊民進黨不願振興台中經濟、不到場開會，民進黨議員不開會等，走到主席台前杯葛民進黨議員不到場開會意圖任其流會。

台中市議會共有65席市議員，包括國民黨32席、民進黨26席、無黨6席及親民黨1席等；因國民黨席次不到半數，國民黨急忙動員友黨議員到場挺人數，於中午1時36分人數已過半，國民黨議員就高喊「開會」，市議會又重新恢復。

民進黨市議員賴佳微則要求3.5億元記名表決，引起藍營市議員的不滿，兩路人馬分持海報衝到主席台前，藍營高喊「振興經濟、刻不容緩」，綠營則手持「只有現金燕、沒有在地經濟、沒有程序正義」相杯葛，兩路人馬於議事堂展開短兵相接，兵荒馬亂中，議長張清照宣布追加預算84億餘元完成二、三讀，散會！