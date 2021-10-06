台北市一名孕婦日前因預約第2劑莫德納疫苗，意外發現自己在預約平台上遭誤植已混打高端，經中央流行疫情指揮中心清查，發言人莊人祥說明，共有3075筆資料有誤，其中實際在本期預約受影響約110人，受影響的民眾可透過國泰醫院協助第2劑接種。

莊人祥表示，受影響的民眾皆為今年8、9月在國泰醫院接種，各疫苗廠牌皆有；該院將該清冊於10月份上傳，由於經過人工刪修造成格式錯誤，有3075筆資料有誤，因此今天上午10點半已由疾管署刪除，後續再由醫院重新上傳正確的資料。

莊人祥指出，根據目前評估，這3075筆資料中，真正影響到這一期預約的僅110人，如果有受此影響，本署已責成國泰醫院，或透過衛生局來協助接種。

國泰醫院回應，經查後發現資料庫登錄內容皆正確，但上周六上傳一批資料過程中，發生部分資料誤登，已與疾管署完成資料比對，並完成更正，將協助受影響民衆完成疫苗預約，對於造成民眾不便，深感抱歉。