繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）宣佈擴大與聯想（Lenovo）的合作，Lenovo將參與Project Monterey的NVIDIA早期試用計畫，該計畫將利用NVIDIA BlueField資料處理器的安全性和效能，協助打造符合現代需求的企業資料中心。

由VMware攜手NVIDIA及產業生態系合作夥伴在VMworld 2020大會上宣佈的Project Monterey，期望運用包括NVIDIA BlueField DPU在內的最新網路技術，提高企業級資料中心的效能、可管理性和安全性。專為人工智慧（AI）與加速運算打造的BlueField DPU，以卸載、加速和隔離資料中心作業負載的方式，得以處理任何規模應用的需求。

NVIDIA、Lenovo與VMware合作把資料中心、雲端及邊緣的架構，發展成為軟體定義和硬體加速的模式，以處理AI和機器學習等現代作業負載。參與早期試用計畫的企業可以使用由VMware支援的預先配置叢集，該叢集由搭載BlueField DPU的伺服器加速，包括Lenovo ThinkAgile VX及ThinkSystem Ready-Nodes。

NVIDIA企業與邊緣運算部門副總裁暨總經理Justin Boitano表示，人工智慧正改寫資料中心的發展樣貌，推動對新型作業負載和架構的需求。Lenovo加入Project Monterey早期試用計畫的合作行列是重要的一步，讓企業在因應安全和效能挑戰的同時，又能享受到人工智慧轉型帶來的優勢。

Lenovo基礎設施解決方案業務集團（ISG）伺服器、儲存裝置與軟體定義解決方案部門副總裁暨總經理Kamran Amini表示，Lenovo與NVIDIA在Project Monterey早期試用計畫的合作徹底改變了解決方案，朝著搭載DPU的先進資料中心架構的方向前進。NVIDIA BlueField DPU提供絕佳效能和安全性，讓軟體定義和硬體加速的現代資料中心變得更加強大。