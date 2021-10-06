針對外籍歸化球員「白色巨塔」阿提諾歸化案，民進黨立委莊瑞雄盼內政部專案處理，以利趕上下個月的世界杯資格賽，內政部長徐國勇允諾會使命必達。（報系資料照）

台灣男籃可望繼「護國神Q」戴維斯之後，迎來第二位外籍歸化球員「白色巨塔」阿提諾。民進黨立委莊瑞雄上周質詢內政部次長花敬群時，要求內政部加速腳步協助處理，籃協上周決定以殊勳歸化循戴維斯模式送出申請。不過，11月底的世界盃資格賽迫在眉睫，莊瑞雄今要求內政部個案協助。內政部長徐國勇允諾，待收到申請文件後，會立刻召開審查會議，目標趕上下個月的世界杯資格賽。

台灣男籃自2013年歸化新台灣人戴維斯(Quincy Spencer Davis III)後，搭配我國黃金世代屢次在世界賽取得佳績。無奈隨著運動員年紀漸增，又受限於當前國籍法法規，近年歸化問題始終是籃球界的一大難題，也讓廣大的球迷不斷盼望政府與中華民國籃球協會能夠積極共商解決之策。

先前與內政部、體育署不斷地溝通協調，該如何處理歸化問題，莊瑞雄上周在立法院內政委員會質詢時，要求花敬群需加速腳步協助處理後，上周五內政部、體育署與籃協已立即召開討論會議，最終做出由籃協改以殊勳歸化循戴維斯模式送出申請。

為徹底解決歸化問題又能兼顧國安、本土人才發展，先前已正式送出「國籍法新增第六條之一修正草案」，透過修法讓歸化過程更加快速，也賦予行政部門更多的彈性。但11月底的世界盃資格賽迫在眉睫，除了從修法著手，莊瑞雄今要求內政部針對阿提諾的申請個案特別協助處理。

對此，徐國勇表示，加速推動規劃洋將一事樂觀其成，這將會對台灣的體育發展推進一大步，並且允諾在主管機關將阿提諾歸化文件送到內政部後，會立即召開審查會議，目標是趕得上下個月的世界盃資格賽，「對於我而言是使命必達，我會盡量趕」。