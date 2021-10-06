VMware於最新2021大會上宣佈公司戰略，將透過推出VMware Cross-Cloud跨雲服務來協助客戶駕馭多雲時代。這套整合式服務將有助於為數位化企業提供更快速、更智慧的雲端路徑，VMware執行長Raghu Raghuram也點出，未來雲趨勢將不再是「雲優先」策略，而是「雲智慧」。

據統計，平均每家企業需要運行約500個應用程式以推動其業務發展，而這些應用程式分佈在不同的雲端服務中；此外，75%的VMware客戶使用兩個或以上的公有雲，40%的客戶使用三個或以上的公有雲。這種多雲策略提高了應用程式的速度和創新，並使企業組織變得更加敏捷且有彈性，然而多雲環境與過去企業組織所管理的任何環境相比，更加多樣化、複雜和分散，這種複雜性常迫使企業組織在快速移動和管理風險之間進行權衡，導致執行速度變慢，也同時增加了成本。VMware的戰略希望能透過多雲業務為客戶提供自由和可控的強大組合，協助客戶突破困境並消除艱難的選擇和挑戰。

VMware執行長Raghu Raghuram表示，隨著整個行業的自我重塑，多雲將是未來20年的數位商業模式，而這不再是「雲優先」(cloud-first)的策略，而是「雲智慧」(cloud-smart)。企業組織應該能夠基於其戰略業務目標，自由選擇正確的雲。透過我們的雲無關策略，我們能夠滿足客戶需求，並將他們帶到他們想去的地方，並且在多雲時代提供企業組織加速創新並掌握命運的能力。

IDC集團副總裁Richard Villars表示，在過去的一年中，企業機構完全接受了數位化轉型，因為他們被迫應對了許多戲劇性的變化，以創紀錄的速度加快其創新時間。企業機構在數位化優先的經濟競爭中，嚴重依賴雲端技術來發展和擴大規模。VMware多雲戰略使其處於有利地位，可以幫助企業充分利用多雲及其資料中心的資源，從而提高彈性和技術的可信使用，以提供更好的體驗和業務成果。

為了協助客戶駕馭多雲時代，VMware Cross-Cloud跨雲服務將提供三大關鍵優勢，包括加速雲端之旅、成本效益以及跨任意雲的靈活性和控制權。VMware Cross-Cloud跨雲服務擴展了VMware產品組合在多雲世界中的能力，使客戶能夠在所需的雲端上選擇所需的服務，以滿足不斷變化的業務需求。