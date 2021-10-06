好食券。(取自好食券官網)

政府推出的振興五倍券已經開放登記預約，將於8日正式上路，其中數位綁定前400萬名者免抽籤就可以獲得500元「好食券」(綁定成功後即可獲得「好食券」該網站或APP訊息通知)。不過，到底好食券要到哪裡使用、時間為何、要如何看出回饋？都是許多民眾相當疑惑的地方，以下為《中時新聞網》特別整理出常見疑問，供讀者快速掌握：

1.怎麼使用？

民眾可先在好食券官網，查到有使用好食券的店家(限定使用於餐飲、糕餅或夜市／市場等小微店家、攤商)

→前往消費後結帳時，將依照當初綁定數位券的支付方式進行交易

→再由系統後台判定抵扣好食券額度，並於下期帳單進行回饋。(結帳無須選擇使用好食券，後臺系統會自動判別)

2.使用期間？

從10/8開始消費累計，至2021年4月30日(六)消費累積截止。

3.怎麼看回饋呢？

◇會以民眾所選擇綁定的數位支付工具來做回饋。例如：民眾綁定信用卡，雖使用行動支付來消費，仍計算在信用卡累計之中；若民眾綁定行動支付則以行動支付來回饋。

◇至少每月回饋1次，用多少回饋多少，每人回饋累積上限500元。

好食店家怎麼找。(取自好食券官網)

好食券使用期限。(取自好食券官網)

哪裡可以使用好食券。(取自好食券官網)

(資料來源：好食券官網)