吳鳳科大APOLLO航太車輛館今天正式剪綵揭幕。（張亦惠攝）

吳鳳科大校長蔡宏榮盼透過此建設培育汽車修護乙級和甲級人才，並與航太部份做鏈結。（張亦惠攝）

為培育車輛與航太製造領域的專業技術人才，嘉義縣吳鳳科技大學斥資7300餘萬元興建「APOLLO航太車輛館」今天落成正式啟用，其中更設有南部地區唯一的汽車修護甲級檢定考場，未來學生可在地考照，盼能提升產業界與學術界的實務能力。

吳鳳科大董事會大力支持挹注經費，由董事長胡宗鑫與董事會挹注4000多萬、教育部補助2000多萬，耗時4年完成，校長蔡宏榮說，館內的儀器設備包括車輛動力檢測設施（汽車底盤動力計、機車底盤馬力計）、汽車修護甲、乙級設備等，其中，汽車修護甲級檢定考場是南部地區唯一的甲級檢定考場。

蔡宏榮說，目前產學合作部份已進行約2年，透過學校專業師資、教學設施及企業SCANIA、TOYOTA、HONDA、FORD、VOLVO、MITSUBISHI、LUXGEN、GOGORO、AEON、ISUZU等合作，培育學生實務專業技能，另，配合嘉義縣政府成立民雄航太園區，也將培養高階航太領域的無人機製造的人才，與產業鏈結，讓學生就學就業無縫接軌。

吳鳳科大連續8年榮獲教育部技職之光，蔡宏榮表示，目前校內設置的技能檢定與訓練場所數高達90多種，已高居雲嘉南之首，積極推動「證照＋實習」，達成學生「畢業即就業」目標。