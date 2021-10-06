政府振興五倍券10月8日開放全台使用，燦坤搶先一天在10月7日讓燦坤會員享有優惠，10月7日當日燦坤實體會員至門市預購單品10000元以上，並於領用紙本振興券後支付尾款，加碼抽10萬元現金一人獨得。

疫情擴散影響了大家的生活，過去認為稀鬆平常的聚會更顯珍貴，而在全台人民的努力下，如今我們能與所愛之人面對面交流，逐漸回到正常生活步調，3C通路龍頭燦坤在這個時刻用滿滿的誠意與大家一起重新「再出發」，獨家推出「再出發振興會員特典」。

除此之外，燦坤讓振興五倍券五十倍放大了！10月8日至10月17日活動期間，燦坤實體會員至門市不限金額消費，天天抽10萬還元金，總額百萬還元金，使用振興券再享加倍抽獎。

燦坤推出超搶手的iPhone 13 Pro 256G天峰藍原價36400元，會員爆品價限量現折1200元。

MacBook Air M1原價30900元，會員爆品價現折3000元。

Nintendo Switch OLED款式現正預購中，10月8日即有現貨供應，搭配兩款遊戲片及硬殼保護包只要13888元。

燦坤獨享Acer Swift 5筆電搭載最新Windows 11原價42900元，會員爆品價只要38900元。