台灣鐵道觀光協會6日召開110年度會員大會並完成第二屆理、監事選舉，交通部政務次長胡湘麟致詞時強調，政府將以便捷的軌道運輸，有效促進區域均衡發展，期待以高鐵及台鐵為骨幹，結合在地軌道設施，連成細密、安全、快速的交通網絡，為旅客打造軌道運具無縫接駁的環境，進而創造美好的旅遊體驗，並打造台灣軌道旅遊的領導品牌。

台灣鐵道觀光協會理事長江耀宗則特別感謝交通部在疫情期間，依然不減對鐵道觀光的重視以及對協會的支持。

江耀宗表示，儘管疫情對觀光產業帶來衝擊，但台灣曾經締造舉世聞名的成功防疫經驗，相信在政府帶領下，一定很快可以找到防疫、生活與旅遊三者平衡的最佳方式。期盼在疫後復甦中，鐵道觀光能扮演國旅推動的關鍵角色，發揮觀光骨幹特色，連結產業鏈，強化區域發展，迎接國旅榮景，進而成為「觀光主流化」政策的一環。

台灣鐵道觀光協會並邀請觀光局副局長林信任以「鐵道觀光，價值串聯」為題，舉辦鐵道觀光專題講座，分享政府未來國旅推廣重點及鐵道觀光在其中扮演的角色。

林信任表示，未來政府將積極推廣深度旅遊與疫後觀光Plus，並從研訂組織法制變革、打造魅力景點、整備主題旅遊、廣拓觀光客源、優化產業環境、拓展智慧體驗等六大主軸作為觀光施政重點。希望透過推動十年觀光發展，達到2030年來台1500萬人次、國旅2億人次，觀光產值達兆元新台幣等目標，透過以觀光立國為願景，觀光主流化為理念，串聯在地美好，推動多元主題旅遊。

此外，會中由籌備委員會主任委員、高鐵公司總經理鄭光遠報告第二屆理、監事推選作業及相關會務事宜。全體會員都期盼在新任理、監事的帶領下，台灣鐵道觀光協會能夠因應變局、與時俱進，為疫後台灣鐵道旅遊推廣找出提升創新服務、數位轉型以及安心旅遊的新方向。

台灣鐵道觀光協會成立於2019年7月，目的在藉由發展鐵道觀光、帶動各地景點提升特色，進一步串聯旅遊、文化與鐵道經濟，打開台灣鐵道觀光之國際知名度，吸引更多國內外旅客體驗鐵道旅遊的美好，以達成永續觀光的目標。協會成員來自產官學研各領域，期望透過協會發揮溝通平台的效果，讓公私部門合作更加無間，觀光政策制定更接地氣，進而讓台灣鐵道旅遊網絡及相關資源整合、配套措施都更臻成熟與完備。