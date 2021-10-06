萊爾富跨業攜手KKBOX，於門市消費滿250元，符合資格送KKBOX七日免費。（萊爾富提供）

據最新統計，紙本五倍券預訂透過超商事務機完成第一梯次（9/25至10/1）預訂的登記人數已有1006萬1793人，並將於10月8日起，開放到原預訂超商門市領券。

為便利會員，萊爾富宣布推出零接觸Hi-Life VIP APP快速領服務，透過手機進入Hi-Life VIP APP，點選「紙本振興五倍券領取入口」首頁活動圖檔，輸入登記序號、身分證後四碼、驗證碼，就會出現五倍券取貨條碼。民眾完成領劵可享大杯指定咖啡買1送1、滿額購物金50元，會員領券報會員資格，再抽價值萬元的Dyson吹風機。

萊爾富看好2千億振興五倍券商機，10月8日起，整合線上、線下推出「振興券放大秘笈」消費優惠，包含多項商品組合500元、300元和200元專區，全場39折起；並也跨業攜手KKBOX 、肯德基、必勝客推出異業合作優惠。

此外，萊爾富表示，目前是四大超商中，唯一接受「美國運通卡」消費的超商，即起至12月31日前，到萊爾富使用美國運通卡，單筆消費滿399元現折50元；於11月30日前使用愛金卡單筆消費滿120元現折30元等。