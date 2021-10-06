美國演員尼可拉斯·凱吉（Nicolas Cage）1996年以電影《遠離賭城》勇奪奧斯卡影帝，演藝巔峰時一部片酬高達6億台幣，但他不擅長理財，把1.5億美金（約新台幣41億）花到見底，最近被發現在餐廳發酒瘋，服務生一度以為他是流浪漢。

根據英國《太陽報》報導，尼可拉斯·凱吉被拍到在拉斯維加斯一家餐廳發酒瘋，跟人有口舌糾紛，場面火爆差點打架，由於他滿臉鬍子未刮，身形略瘦，還光著腳ㄚ坐在沙發上，被服務生當成來亂的流浪漢，昔日影帝淪落到這種地步，令人不勝唏噓。

⚠️Waiting for the corpse husband stans to attack me anyways Stan Nicolas cage ⚠️ pic.twitter.com/L2xsK6EG1I — cursed bongwater (@hhornytime) September 28 2021

尼可拉斯·凱吉出道以來拍過眾多紅遍全球的電影，像是《發暈》、《今夜你寂寞嗎?》、《絕地任務》、《空中監獄》、《驚天動地60秒》、《蘭花賊》等，是好萊塢的高薪演員之一，最輝煌時光一部片酬就6億台幣，但他花錢速度一流，據《鏡報》報導，尼可拉斯·凱吉2009年已欠國稅局630萬美元（約新台幣1.7億），且他很喜歡買各種稀有的奢侈品，有次豪砸30萬美金（約新台幣837萬）買6700萬年前的恐龍頭骨，結果竟是贓物，還買過一棟價值345萬美元（約新台幣9635萬）的鬼屋與金字塔型古老墓碑，但他財務亮紅燈後，這兩樣物品都被取消贖回權。

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