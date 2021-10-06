NC Taiwan旗下遊戲《新天堂II》今(6)日改版，一般、經典、亞丁伺服器分別都推出更新內容。其中一般伺服器推出全新職業「死亡騎士」，以及世界戰場「迪斯倫」。

一般伺服器，死亡騎士登場！

「死亡騎士」是兼具騎士和鬥士兩者特色的全能職業，依照戰場情況變換技能，是真正的戰場支配者！除了自訂的火焰特效令人無法忽視外，發動騎士特色的技能，平靜模式讓防禦能力極大化；亦可發動鬥士特色的技能，盛怒模式讓攻擊能力極大化。

死亡騎士的技能有：

【巴拉卡斯的盛怒】：解放死亡騎士隱藏在體內的巴拉卡斯力量，來獲得攻擊力。

【煉獄之火】：以熾熱的怒火撕裂大地，並將死亡騎士周圍的敵人籠罩在地獄之火中。

【炎燄震撼】：把壓縮在劍裡的力量往大地丟擲造成爆炸，同時將附近的怪物全部引至身旁。

【命運烈波】：瞬間接近瞄準的目標，斬除目標與目標周圍的敵人。

【褻瀆】：召喚一把死亡騎士的火劍從天而降，灼燒被選定的目標。

不滅的死亡騎士

一般伺服器，全新世界戰場

迪斯倫是跨伺服器的全新世界戰場，在迪斯倫的世界，所有種族將會脫離束縛，於全新世界重新誕生為自由的靈魂。

迪斯倫戰場的入場時間為每週五/六/日晚上20：00~隔日02：00，入場等級限制110級以上；共分為水、火、風、土、聖、暗等獵場，本次登場為水之獵場，成功佔領每個區域的伺服器和伺服器成員將獲得額外的獎勵。

戰場首領「亞伊基斯」生成時間為每週日晚上23：00，擊敗首領可獲得包含「龍武器禮盒(碎片)、龍之飾品、克里斯納武器」等主要獎勵。

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經典伺服器，次元之戰

《新天堂II》經典伺服器此次開放世界攻城戰。超越次元的極限，伺服器之間無限衝突的戰場，唯一的亞丁城主就此誕生！

世界攻城戰與一般攻城戰採輪流隔週進行，每個星期日下午18：00準備20：00正式開始，世界攻城戰時間為1小時，依照獲得的攻城點數進行勝負評判，而攻城點數的獲得方式有四：擊殺敵對勢力人物、擊倒怪物、佔領據點、搶奪英雄武器並獲得英雄之力狀態效果。攻城進行中，透過現況佈告欄，確認自己與血盟的排名，獲得最多攻城點數的血盟將成為亞丁城主。

世界攻城戰獎勵有勝利血盟專屬變身「城堡守護者」，以及亞丁城特別獎勵「亞丁斗篷」，勝利血盟中只有一位可獲得。

除了世界攻城戰外，經典伺服器本次也更新了騎士職業技能，以獨特的盾牌技能，使防禦更加全面性；攻擊技能大提升，騎士之魂登場，成為戰場上的全新變數。此外，還有攻略持續進化的安塔瑞斯首領戰，以及難度最高的統合世界狩獵場「鋼鐵之城」。

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精彩活動

《新天堂II》本次改版也推出了多項精彩活動：

【死亡騎士，浴火重生】：10/6維護後~11/2 23：59活動期間內，創立死亡騎士職業角色，並達成特定等級，可領取對應的獎勵內容。

【金色10月改版慶】：10/6維護後～11/3維護前，活動期間將提供經驗加倍的獎勵。

【榮耀的戰力支援】：10/6維護後～11/3維護前，活動期間將透過酷碰券發放榮耀貴族裝備禮盒。

【國慶改版送好禮】：10/6維護後～11/3維護前，活動期間至官網酷碰專區輸入活動序號，即可進入遊戲向維他命管理員或擊點百貨小舖領取獎勵。

【恩寵持續不斷電】：10/6維護後~11/3維護前，透過狩獵PASS系統，在戰鬥中、以及進行怪物狩獵達到指定積分，皆可享有恩寵維持時間獎勵；狩獵到達一定積分，即可領取一般獎勵。

【踏上戰場的英雄】：10/6維護後~11/3維護前，活動期間透過狩獵獲得鑰匙，可使用鑰匙交換獎勵禮盒或是用於特殊製作功能。

【快速衝刺轉大人】：10/6~11/3活動期間，透過酷碰券將發送練功補給品給新手玩家以及老玩家，而現有玩家則可在大補玩購買練功輔助禮包。

以上各伺服器更新內容與活動訊息可至官方網站查詢。