中央流行疫情指揮中心今天公布5例境外感染，其中1例又是國籍航空（副）機師，她已經完成接種2劑莫德納疫苗，5天居家檢疫期間住在諾富特飯店，接著返家進行9天加強版自主健康管理，並在最後一天採檢確診。由於加強版自主健康管理並未禁止與家人接觸，外界質疑機組員「5+9」是否有檢討空間？不過指揮中心發言人莊人祥表示，目前沒看出任何的問題在當中。

指揮中心今天公布的一名國籍航空副機師，個案10月初採檢陰性，結束5天檢疫後，於加強版自主健康管理期間確診，一採Ct值33、二採又變為22。指揮中心發言人莊人祥表示，根據這名機組員的抗體可以發現，是剛發病，而她在八月初已經完整接種完兩劑莫德納疫苗，是國內第四例突破性感染機師個案，前三例都是接種AZ疫苗。

莊人祥，目前該副機師同住家屬4人都在居家隔離中，目前採檢為陰性，職場部分也匡列2名接處者，採檢也是陰性，其他職場接觸者持續在匡列。其兩名子女的學校目前是自主性預防停課一天，後續接觸與處理方式還在討論。

媒體今天質疑，是否「5+9」有檢討空間？莊人祥表示，目前對於機師管理，只要是接種完整2劑疫苗，長程飛航就是五天居家檢疫＋九天加強版自主健康管理，第5、第9、第14天，都會進行PCR採檢，這個個案剛發病的時候剛好在第九天採檢出來，表示目前政策還算是有效的監測。

莊人祥說，機師因為要飛航國外航線，本身就是具有風險。像這樣的部分民眾也需要理解，工作上需要跨國際航線來工作，他們也犧牲自己的生活很多，希望不用用負面來看待。

莊人祥也表示，這名個案居家檢疫期間是住在華航諾富特飯店，至於加強版自主健康管理，並沒禁止和家人接觸，看她很遵守加強版自主健康管理的規則，所以目前沒有看出有任何的問題在當中。

至於是否讓機組員接種第三劑疫苗？莊人祥表示，目前國籍航空機組員都已經完整接種，僅剩下少部分的人無法接種，是否打第三劑，目前國際上針對第二、第三劑至少要間隔六個月，若縮短可能反而降低免疫力生成，後續要看文件與各國實施狀況來決定。