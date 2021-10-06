長榮大學馬來西亞籍女大生去年10月遭擄走性侵殺害，案發前，曾有女大生報案表示險遭押走，質疑警方「吃案」，監察院今通過彈劾前歸仁分局長楊慶裕等3人，移送懲戒法院審理，台南市警察局人評會決議，將現任新化分局長楊慶裕改調非主管職務，職缺由保安科長蘇政敏接任。

楊慶裕受訪表示，當時發言確實不清楚，他接受監察院彈劾這個結果，個人去留尊重長官的安排。去年發生長榮大學馬國女大生命案後，楊慶裕被拔官，改調台南市警局保安科長，8月24日才剛外派新化警分局長，如今因彈劾案，改調非主管職。同樣面臨彈劾的還有大潭派出所前所長張忠肯，目前調任歸仁分局交通組，警員高武源則已於去年12月退休。

台南市警察局長方仰寧表示，馬國女大生命案後，警政署於今年3月1日針對受理民眾報案，改成無論任何案件都應受理並開立「受（處）理案件證明單」，輸入電腦管制，台南市警察局除遵照辦理，並加強稽核抽查，今年1月迄今，已無發現匿報情事。

他強調，針對此一彈劾案，市警局在市府指導支持下，由市長、副市長召開擴大校園安全會報37場次，動用第二預備金6200萬，評估校園周邊環境，增設校園周邊監視器192組及鏡頭1167支，調整巡邏箱504處，全面提升南市校園安全，讓本國及外國學生都能在臺南市安心就學。