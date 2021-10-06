美國職棒例行賽已結束，今天稍早由刺激的美聯外卡基襪大戰揭開季後賽序幕，相信球迷們早已把焦點轉移到季後賽上，不過回想起本季例行賽還是發生許多不可思議的事，其中日籍好手「二刀流」大谷翔平就是本季一大驚奇，他在投打項目都繳出不可思議的成績，讓他有望角逐美聯MVP大獎。

Why did the #Angels have so many injuries? Perry Minasian said that’s “a significant part of the review” they’re undergoing this week. https://t.co/xKUq64nTQY — Jeff Fletcher (@JeffFletcherOCR) October 5 2021

大谷翔平在打擊方面拿下46支全壘打、100分打點和25次盜壘，打擊率是2.57，差2支全壘打就能並列聯盟全壘打王，而投球部份拿下9勝2敗，自責分率3.18，僅差1勝就能達成10勝10轟的103年空前紀錄，但在例行賽末期他一直無緣勝投，最後一場對水手的機會也被取消，相當可惜。

說起他季末頻頻被保送，投球又無緣奪勝，很多球迷將矛頭指向天使整體戰力，直批天使投打戰力都相當弱，無法有效幫助大谷翔平，確實在打線部份當家打者「神鱒」卓奧特(Mike Trout)和新來的阮棟(Anthony Rendon)都提前掛免戰牌，無法在打線上掩護大谷翔平，投手部份對天使而言更是一大硬傷，沒有能獨當一面的人。

對此天使總管米納西安(Perry Minasian)近日發表他的看法，他說希望能在休賽期補強大咖投手：「休賽季補強投手是首要任務！」他表示。「能達成真的棒極了，可是這沒那麼容易，無論是與自由球員簽約或交易，要找來球星加盟都是困難任務，但這就是我們必須做的事。」他甚至希望能換來3到4名即戰力投手。

當然對天使球團豪言沒人敢掛多大保證，要找來王牌投手真要天時地利人和。季末「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)、「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)、史卓曼(Marcus Stroman)、羅比雷(Robbie Ray)、白襪左投羅棟(Carlos Rodon)都將成為自由球員，但想必會引來一陣激烈爭搶，相信天使在其中隨便搶到一人都能直呼賺到。

天使本季投手除大谷翔平拿下9勝外，卡布(Alex Cobb)8勝3敗，自責分率3.76為次佳，後援伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)7勝5敗，自責分率2.57，蘇亞雷斯(José Suarez)8勝8敗，自責分率3.75，除此之外沒有投手有超過5勝戰績，更不用說他們在季中還送走挨轟率極高的希尼(Andrew Heaney)，此人後來慘遭洋基DFA(指定讓渡)。