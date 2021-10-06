紐西蘭央行今天調升基準利率一碼，由0.25%升至0.5%。由於COVID-19大流行，經濟不確定性仍高，成本壓力變得更持久，若干國家央行已開始減少貨幣政策刺激措施。至於全球三大央行（美國FED、歐洲央行、中國人行）現階段貨幣政策又是如何？日盛投信投資研究管理處主管高子敬認為，全球三大央行仍處於「鷹皮鴿骨」。

美國聯準會方面，主席鮑威爾表示今年底前可能開始縮減購債，但因通膨未失控、疫情對就業的影響待觀察，所以不急於升息。聯邦資金利率的目標區間維持在0至0.25%不變 ，目前仍以每月持續以1200億美元購債。經濟活動與就業的指標持續增強，最受疫情衝擊的領域已見改善，但還沒完全復甦。通膨率已經上揚，主要反映暫時性的因素。

歐洲央行方面，歐洲央行總裁拉加德表示，歐元區的經濟明顯回升中，但復甦速度仍要看疫情變化及疫苗施打進展。預料目前通膨上升屬於暫時性。當前貨幣政策不變，再融資操作利率、存款利率仍分別維持在0%、0.5%。基於對融資條件和通膨前景「疫情緊急購債計畫（PEPP）」將在第4季適度降低購債步伐，至少將持續執行到2022年3月底止，必要時將維持到疫情結束時為止。常規資產購買計畫，購買規模維持每月200億歐元不變。

中國人行，中國7月政治局會議提出穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕、要增強宏觀政策自主性，第二季貨幣政策執行報告提出，保持貨幣政策穩定性，增強前瞻性、有效性。LPR連續16個月不變，1年期與5年期LPR貸款市場報價利率分別維持在3.85%、4.65%。顯示出人行維穩貨幣政策態度堅定。人行7月意外降準後，釋放出1兆元人民幣長期資金；此外，預料人行將縮量續作MLF，且維持MLF中標利率在2.95%不變，滿足金融機構流動性需求，保持流動性合理充裕。