受惠於客戶季底拉貨強勁，群光(2385)9月份自結合併營收為98.54億元，距百億月營收僅一步之遙，月增15%，年增2%，第三季營收則為273.49億元，年成長4%，累計今年1-9月自結合併營收為777.79億元，年增12%，打破單月、單季及累計同期歷史新高紀錄，在大陸限電狀況下仍能創下營收三高紀錄，實屬不易，全年營收千億在望。

群光表示，第三季客戶需求十分強勁，尤其有許多消費性影像產品都集中在下半年推出，但因為目前一櫃難求，全球各大港口壅塞情況未解，以及東南亞COVID-19疫情嚴重，仍然影響半導體IC供貨，讓今年的生產排程添加許多挑戰。法人表示，雖然生產端面臨許多變數，但客戶總體需求並未消失，而是遞延，因此群光將繼續消化客戶訂單，第四季營收仍將維持高檔。

法人分析，群光下半年非PC類產品以智慧家庭影像產品為大宗，主要客戶為美系一線大廠，除此之外，還有車用駕駛監測系統(Driver Monitor System)、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡等產品，而在PC類產品中，因下半年NB出貨轉向商用機種，使得NB背光鍵盤出貨比重順勢提升，群光第三季鍵盤單價已出現明顯上揚趨勢，加上電競PC鍵盤產品需求居高不墜，以及2-in-1 device鍵盤新產品助攻，法人認為高單價鍵盤產品可望進一步推升營收成長。

近期能耗雙控政策下，群光集團位於大陸廠區的產能並未受到影響，廠區仍能得到足夠供電量，至於部分地區的高峰電費調漲對群光成本增加極微，因電費佔群光生產費用比例極低。法人預期群光第四季營收仍將受惠於遞延的需求以及客戶為明年農曆春節的提前備貨而有旺季可期，且因成長主力為高附加價值產品，將帶動產品結構優化，預期群光今年下半年獲利表現將有機會優於上半年。

群光今年上半年EPS為4.1元，較去年同期成長18%。