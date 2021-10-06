國內疫苗覆蓋率持續提升，但有不少「維持國家安全及社會機能正常運作者」第七類對象，由於年紀較輕，目前尚未符合第2劑接種資格，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，如未來有莫德納進來，將先提供給7月16日前接種第1劑的人，預計將可涵蓋全年齡。

衛福部長陳時中今天上午出席立法院衛環委員會接受質詢時表示，莫德納近期就會到貨，3天內一定會來。莊人祥今天下午於疫情記者會上表示，目前各縣市衛生局尚有64萬劑莫德納，提供7月16日前已打第1劑的70歲以上長者；如果有莫德納疫苗到貨，將先提供7月16日前接種第1劑的70歲以下族群，等這些人都滿足了之後，再將日期往後，例如7月30日前接種第1劑的，並從高年齡層往下開放。

昨天疫苗接種16萬8402劑，莊人祥指出，由於昨天並非主要預約期程，以莫德納造冊接種人數11萬7204最多，AZ同樣是造冊接種，共1萬8247劑，而BNT校園接種共3萬65劑。目前國內疫苗涵蓋率57.89％，劑次人口比72.58％。

而第10輪今天開打，包括AZ第2劑、高端第2劑及BNT第1劑。其中高端第2劑預約率僅5成，指揮中心提醒，已接種第1劑高端疫苗並間隔4周，可逕洽地方衛生局詢問醫療院所或各部立醫院，事先電洽院所確認後進行預約。