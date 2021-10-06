現在不少小黃與Uber是百萬名車，但日前有一名女乘客搭白牌計程車時，以為搭到瑪莎拉蒂，高興的從座拍了一張方向盤上的「Logo」照片後，PO到限時動態炫耀，但發文不久就讓逾2千名網友笑翻，有人忍不住留言打趣說：「是瑪莎他弟！」。

一名網友昨（5）日在爆料公社二館上轉貼一則限時動態，表示來認識一下含豆魯（指方向盤）是什麼牌？並笑稱：「這是瑪莎他弟吧？」，不過，該名網友並沒有批評女乘客的意思，只是因為她太傻呆可愛，想分享大家看看。

照片中可見，女乘客搭乘的白牌計程車寫下：「並非第一次坐瑪莎拉蒂，但還是首次搭到白牌的瑪莎拉蒂，更興奮炫耀說：「司機好帥」。但仔細一看方向盤上的LOGO，並非三叉戟標誌，而是知名電動車廠特斯拉。

此則誤解貼文引來大批網友留言「原來我的是瑪莎他弟」、「一定是被帥車主電到，在那裡胡言亂語？！」、「哈哈哈，她第一次也不是搭到瑪莎拉蒂，那麼到底搭到什麼？」。此文也釣出不少過來人分享類似的搭乘經驗表示，自己也從搭過白牌名車，與對方聊天過程中，得知是因為興趣才出來跑車，而且對方說話很優雅，沒辦法隨便開玩笑。