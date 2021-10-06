近期中國大陸「共同富裕」的話題讓部分台商也在思考其影響。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，部分有餘力的台商也在響應公益性捐款、改善員工福利等活動。然而，「共同富裕」另一個主旋律是依法規調節過高收入和不合理收入，取締非法收入。因此對於有合法收入並未合理納稅的台商而言，未來恐面臨較大的壓力。

舉例而言，過去有些台商負責人喜歡在當地不支薪，或者將外派高管的薪資壓在低於當地市場行情的水準，並保留較高的薪資在台灣，又或者讓這些台幹高管在當地不支薪，成為幽靈台幹，這是因為過去台商可透過台胞證在中國大陸取得工作機會。

然而，隨著中國大陸推廣台商申辦在當地的居住證、台商在當地開戶購買理財商品、購置汽車不動產等非稅務申報資訊都已納入國家稅務總局的資訊共享平台，稅務機關可以更容易的比對到個人所得納稅資訊與資產購置支出的不匹配情況，從而得出其有未如實申報的不合理收入推論。

徐丞毅表示，若外派台商以中國大陸為主要活動地，但考量家庭重心在台灣，且台灣綜合所得稅制與稅率較低，因此將台灣薪資的配重高於中國大陸。然而，兩岸針對個人所得課稅是採勞務提供地原則，因此，若外派台商主要勞務提供地在大陸，則其所獲配較低比重的薪資確實會有不合理的情況。有鑑於大陸稅務稽查能力提升，若想要調整不合理的兩岸薪資配比，可以趁這次疫情所造成的交通隔離加速調整，以符合勞務提供地的原則。