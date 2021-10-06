考量到參賽選手多是國小生，鑑於未滿12歲國小生無法打疫苗，今年邁入第24屆的「諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽」提前喊卡取消，嘉義市政府教育處長林立生說，雖疫情已趨緩，但按往例參賽規模多達3000多人，為了孩子的健康與安全，決定忍痛取消實體比賽，改以回顧歷史方式為明年賽事做宣傳。

諸羅山盃從1998年舉辦至今，去年第23屆近250隊參賽，人數多達3、4000人，林立生說，諸羅山盃的努力與成績大家有目共睹，市長黃敏惠也一路支持，所以前年做了許多的改革，重新擦亮這塊招牌。

林立生說，碰到疫情，籌備過程開會討論經過激辯，主要是考量辦的是少棒，國小孩子無法施打疫苗，所以必須強制做快篩，加上分散太多場地，人力不足也是考驗，怕掛一漏萬，要做萬全準備有些許難度，只能取消實體比賽。

林立生說，雖然不捨，但為了確保孩子們的健康安全，在未開放報名前先忍痛取消實體賽事，不過不是停辦，而是轉型規畫以其他形式辦活動，讓KANO精神永不放棄能用不同方式展現。