桃園新屋動保園區附近5日再度發生犬隻遭毒死事件，且該犬早上才被領養、下午就殞命，20天來已5犬喪命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園新屋動保園區附近5日再度發生犬隻遭毒死事件，且該犬早上才被領養、下午就殞命，20天來已5犬喪命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園新屋動保園區附近5日再度發生犬隻遭毒死事件，且該犬早上才被領養、下午就殞命，跨黨派議員6日痛斥20天來已5犬喪命，動保處要先開罰自己，桃園已淪為毒狗天堂，要求全力緝凶。動保處坦言是被農藥毒餌毒死，但仍查無元凶，已加強巡邏並研擬加裝監視器避免憾事重演。

「桃園已成毒狗天堂！」議員謝美英說，已故園長簡稚澄的愛犬「雞蛋黃」和「所長」9月15日在動保園區附近遭毒死，9月16日和27日又有2犬成冤魂，豈料5日再度發生早上被認養的犬隻、下午橫屍園區周遭，20天內5犬都在動保園區外喪命，挑戰公權力意味濃厚，但動保處遲未說明並公布調查結果，網友還透過基隆民代和新北市府反映，「六都搞成這樣，桃園臉真的丟大了！」痛批動保處漠視毛小孩生命，沒選票就不用管。

「動保園區前殺狗，等同警局前殺人！」議員黃家齊也感嘆每隻都口吐白沫、死狀痛苦，強調永安漁港、虎頭山、桃林鐵道也頻傳毒狗案件，認為不只是公共危險，還涉及市民對政府機關的執法信任度，要求列出動物毒殺熱區和破案情況，並增設天羅地網全力緝凶。

「動保處也是飼主，應該先用動保法開罰自己！」議員彭俊豪也說，動保園區的園犬都可以被毒殺，等同最後一道防線也崩盤，強調毒狗事件不可饒恕，大家都知道該處偏僻，就更該對症下藥改善。

議員余信憲也認為，動保園區除了毒犬事件，也有領養後到附近丟棄甚至屠殺的狀況，全因附近陰暗、死角多，要求增加路燈照明設備和監視器，讓陽光灑進來。議員蔡永芳和楊家俍都認為毒狗事件非常針對性，要找出幕後原因對症下藥，楊更提到即將要審明年預算，呼籲增加經費裝設監錄設備防堵。

議員黃敬平也不滿桃市府高喊嚴懲不貸卻無實際作為，提到竹北也有犯案手法模式雷同的毒狗事件，且有地緣關係，要求徹查有無關聯性，將侵門踏戶的犯嫌繩之以法，不要讓動保園區的毛小孩出大門就走上黃泉路，他也要求追究領養飼主的責任，遺體解剖、火化費用都要飼主埋單。

動保處長王得吉指出，初步調查發現「雞蛋黃」、「所長」和隔天也身亡的3犬，是被撒上農藥「納乃得」的肉品毒死，不排除5日的狗隻也是，詳細死因仍待解剖化驗報告出爐，他也坦言園區太偏僻、附近又是林務局用地，監視設備不足又相距太遠，雖然積極調閱監視器並持續查訪周遭住戶，仍無特定對象，已推行外出必牽繩、同仁加強巡邏、研擬加裝監視器和路燈，也會追究5日領養人的責任，涉嫌疏縱犬隻可依違反動保法開罰3000到1萬5000元。