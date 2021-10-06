百年老戲院南投戲院，透過「文化部私有老建築保存再生計畫」整修門面，內部更斥資1千多萬元更新設備，6日重新開幕。（黃國峰攝）

走過百年歷史，南投戲院透過「文化部私有老建築保存再生計畫」整修門面，內部更斥資1千多萬元更新設備，6日重新開幕，南投縣長林明溱表示，感謝蔡老闆在疫情期間更新音響、座椅及重建廁所，整修門面，恢復1961年代原貌，讓百年戲院風華再現。

百年老戲院南投戲院，6日重新開幕，由南投縣長林明溱（右5）、負責人蔡定宏（右4）等人共同揭幕。（黃國峰攝）

南投戲院是全台唯一還在正常營運的百年戲院，其前身「悅舞台」成立於1920年，1950年由時任戲院經理的蔡瑞炎買下所有股權獨資經營，改為南投戲院，專司電影播放，南投戲院第3代蔡杰峰指出，當時阿嬤陳彩霞是南投戲院靈魂人物，每逢新片上映，阿嬤總是親自錄著播音宣傳，其國台語的雙聲道嗓音，隨著廣播車穿透大街小巷，深植在南投人的記憶中。

百年老戲院南投戲院，6日重新開幕，南投縣長林明溱表示，百年老店得於重現，令人感動，歡迎年輕人來此約會，培養感情，走向紅地毯。 （黃國峰攝）

百年老戲院南投戲院，6日重新開幕，南投縣長林明溱與在地立委、議員一起觀賞60年代電影「天字第一號」，感受懷舊氣氛。（黃國峰攝）

揭幕儀式，由南投縣長林明溱、負責人蔡定宏、縣議員曾振炎、史雪燕等人共同揭開，戲院特別選播60年代黑白台語電影「天字第一號」，讓觀眾感受懷舊氣氛，蔡杰峰表示，選播「天字第一號」取材片名的討喜，希望百年南投戲院，有一天也能成為天字第一號的老戲院。

百年老戲院南投戲院，6日重新開幕，圖為戲院旁販賣部，賣咖啡飲料，也賣文創商品。（黃國峰攝）

林明溱表示，記得小時候，每個鄉鎮都有幾家戲院，但現在整個南投只剩下南投戲院，特別的是還超過100年的歷史，在這3C裝置充斥的時代，蔡董事長還願意花費1千多萬的經費及文化局的一點點補助，重新裝修，百年老店得於重現，令人感動，歡迎年輕人來此約會，培養感情，走向紅地毯。

南投縣文化局表示，南投戲院透過「文化部私有老建築保存再生計畫」的補助，總工程經費147萬餘元，進行建築物外牆立面的修繕，呈現民國55年時的外觀樣貌，感覺回到了當年熱鬧喧囂的場景。

蔡定宏表示，感謝文化部、縣府提出的老建築保存再生計畫，百年戲院得予延續，現傳承給第三代，交棒給兒子蔡杰峰，希望年輕人不同的思維，能讓老戲院繼續傳承下去。