台東1名涉嫌家暴的王姓男子5日晚間在等候開庭時，藉故如廁企圖自殘。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東地方法院5日晚間驚傳因家暴案的33歲王姓男子在檢方申請羈押、等候開庭時，因情緒失控，竟趁法警不注意，破壞廁所試圖以燈管自傷，警方支援出動快打部隊壓制王男，所幸經送醫急救後無生命危險。台東地院強調，將精進各項安全防範，避免緊急事件發生。

台東地方法院5日晚間7點多出現大批警力，衝向候審室，帶出涉嫌家暴案等候裁定羈押的王男，並送上救護車。據了解，王男33歲4日凌晨與妻子於台東縣長濱鄉台11線94.8公里處，不明原因開車自撞山壁才獲救。

王男5日因家暴妻子涉犯殺人未遂罪，在台東地方法院等待開庭時，在候審室藉故如廁，由於他身材壯碩，徒手破壞馬桶旁矮牆上方天花板燈管，企圖自殘，2名候審室外的法警見狀趕緊大聲喝斥制止，並通報警方快打部隊到場支援，向他臉部噴灑辣椒水，才順利壓制，但王男仍因劃傷頸部，事後被戒護送醫無礙。

台東地院說明當時情形，法警第一時間按正常流程制止住情緒躁動的王男，並將他護送至台東基督教醫院治療，經醫師檢查診斷為頸部表皮的開放性傷口，驚包紮治療後，於當日晚間9時送返地院，經值班法官指定辯護律師到場，訊問後依刑事訴訟法認定有羈押必要，准予羈押，並諭知王男候審有自殘情事，監所應注意其安全。

據了解，王男不僅涉嫌傷害妻子，也有多次自我傷害情形，王男4日曾開車載著妻子在花蓮返台東途中，行經台東縣長濱鄉路段自撞山壁，目前也一併送法院審理。台東地方法院為了避免再發生類似情況，已立即改善候審室的照明設備，將持續檢討並精進各項設施安全防範措施。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980