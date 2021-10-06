【愛傳媒葉毓蘭專欄】外交部的國慶影片出包，居然是外交部不知道我們的護國神山長怎樣，誤植了瑞士知名的的阿彭策爾山區，還讓國慶影片放到平台上，成為了各界的笑柄。

這已經不是外交部第一次出包，106年外交部推出第二代晶片護照花費高達2.2億，但卻在護照內頁裡誤用了美國杜勒斯機場的照片，並稱其為桃園國際機場，鬧出了國際大烏龍，收回重印又多花了8千多萬元，雖然後續由中央印製廠概括承受，但這八千多萬元，難道不是納稅人的民膏民脂嗎？

這次的影片烏龍，雖然只是一件新臺幣147萬元的標案，但連這種小案子都可以變成國際大笑話，難道公共工程委員會都沒有任何主動查處的機制？還是政府亂花人民的納稅錢，還要民眾自己來檢舉？假使這支國慶影片沒有被媒體揭露，機關的政風也不聞不問，是不是就這樣被蒙混過去了呢？

更諷刺的是，這個案子還是採最有利標，經過委員評選程序，代表著這家公司應該具有一定的水準，或者有優於業界的技術，結果還是評選出這種公司，犯下這種低級的錯誤。

對此我質詢公程會主委吳澤成，政府採購法對於政府官員應該要有能夠究責的機制，不能政府購案委外之後，雙手一攤，標案內容、品質都不需要監督！

政府採購法就是為了防弊，但是到現在都是藏污納垢，一定要等出事了，才知道檢討。四月份不幸發生的台鐵太魯閣事件，不就是一家有問題的包商施工過程不確實所導致的不幸嗎？難道公程會針對這些不良廠商除了刊登政府公報之外，就沒有其他更積極的作為嗎？

面對現在疫情嚴峻，民眾失業、經濟蕭條，百姓苦不堪言，但是政府的購案，卻如此地管理鬆散、到處出包，浪費人民辛苦賺來的納稅錢。

我希望公程會針對政府的所有採購機制，能有更積極的作為，也希望吳澤成主委，能夠說到做到，在法制面能夠訂定出一套更嚴謹的制度，絕不能讓政府單位到處大撒幣，把人民當成大傻逼來騙。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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