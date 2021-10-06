【愛傳媒葉元之專欄】民進黨不僅蘇貞昌愛說謊，立法院副院長蔡其昌也不遑多讓！蔡其昌為了護航陳柏惟，居然說陳柏惟阻擋採購國際疫苗提案，是因為國民黨要求政府買的是中國科興疫苗。
事實上，根據國民黨提案原文，只有提到「希望衛福部盡速採購WHO認證的疫苗」，至於採購什麼品牌，當然是衛福部來決定。而我國並未開放中國大陸的疫苗使用，衛福部自然就不會採購中國科興，所以蔡其昌扯到中國科興，就是公然說謊。
由這種公然說謊的人擔任我國立法院的副院長，真是國家之大不幸。蔡其昌為了選下任台中市長，想要爭取陳柏惟支持者的認同，因此護航陳柏惟，這可以理解，但是要護航陳柏惟就非要說謊不可嗎？
反過來講，不說謊就護航不了陳柏惟，不就正好顯示陳柏惟言行之荒誕，一定要靠謊言來掩蓋！
去扯到中國科興，也可看出民進黨連護航陳柏惟，都要扯出「抗中牌」，一點長進都沒有，最終只會被人看破手腳，加速陳柏惟被罷免之路。
作者為新北市板橋區市議員
照片來源：作者臉書。
●更多文章見作者臉書，經授權刊載。
●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。