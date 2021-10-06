因中央流行疫情指揮中心宣布部分休閒娛樂場，從五日開始所有條件開放！台中金錢豹酒店布將暫時轉型為自助KTV拚復業，5日向台中市府經發局遞件審核後，3樓部分獲准營業預計7日開業。金錢豹幹部說，店內做足防疫措施，亦會落實中央及市府規範的規則，外界會用放大鏡檢視不容許出現任何差池。

市府指出，金錢豹酒店業者昨天就到市府遞件，申請2、3、4樓改為自助KTV模式營運；礙於中央現行開放行業指引，有女陪侍行業仍不得開放營業，經市府審核後，只通過3樓即日起可復業。

金錢豹幹部說，開放營業的3樓「鴻曜視聽歌唱KTV」，整個樓層可容留人數約為280人，二側分別貼有「本場所除飲水外不得飲食」、「本場所拒絕毒品」、「搭乘電梯時避免交談」等，樓面採大理石裝潢，3樓大廳服務台前也擺放消毒酒精及面罩等。

金錢豹酒店發出聲明說，這次申請復業並做轉型大家充滿好奇與期待，早在20年多前忠明路上自助型KTV及豐富的百匯早有口碑與好評，金錢豹並非第一次從事自助型KTV。復業後將恪守政府訂定規範、指引，並呼籲前往消費的顧客配合相關防疫措施。

金錢豹幹部強調，目前店內已做足防疫措施，也會落實中央及市府規範的規則，如果發現客人攜帶外食或含有酒精飲料進入包廂，若勸導不聽就會立即報警處理。