龍華科大由圖書館館長鄭馨，帶領志工將圖書及家具運送至天主教德蘭兒童中心。(龍華科大提供)

龍華科技大學孫陳淑娟圖書館因應數位化館藏趨勢，近年來陸續將大量紙本圖書電子化，許多圖書除紙本外，並兼有數位版本，以滿足讀者資訊使用範圍。部分重複紙本圖書經汰除後仍頗具保留價值，為讓這些藏書物盡其用，學校將4千餘冊書，連同書櫃及桌椅等實木家具，轉贈給地方鄉鎮學校及社福團體，期盼透過閱讀習慣培養，嘉惠民眾獲得更多寶貴知識，開拓更寬廣的視野。

館長鄭馨指出，圖書館現有紙本館藏達36萬餘冊、電子書館藏近25萬冊。因應數位化館藏趨勢，該館陸續將大量紙本圖書電子化，許多圖書涵蓋紙本及電子書版本，為擴大該館彈性使用空間，部分重複紙本圖書及實木家具須割捨汰除，為讓這些藏書物盡其用，學校日前開放校內教職員工踴躍索取圖書，同時行文各縣市教育局，函轉國中小及鄉鎮公所圖書館，包括新竹縣竹東鎮公所、芎林鄉公所、苗栗縣銅鑼鄉公所、臺北市立圖書館、臺北市濱江實驗國中、新北市立安溪國中、基隆市安樂國小共7個單位，都來挑選圖書及書架、書櫃、視聽櫃及桌椅茶几等家具。

考量索取物資的地方社福團體的人物力有限，龍華科大還自費租下貨車，由館長鄭馨將圖書及家具親自運送至天主教德蘭兒童中心、泰雅文苑、嘉義民雄薪傳二手書店，提供弱勢學子免費課輔使用，期盼這批物資能循環使用，並發揮大學社會責任，將更多愛心與知識力量傳遞到有需要的地方。

龍華科大校長葛自祥表示，學校致力打造校園優質學習環境，更不畏少子化浪潮，數年前在董事會支持下，斥資6000萬元自有資金，重新打造DREAMS圖書館，導入智慧圖書館服務，提供師生舒適的知識討論、溝通交流場域，並能變身小型藝文展演園地，發揮圖書館多元功能。