疫後振興腳步刻不容緩，疫情重創餐飲、零售等服務業，其中9成中小店家業績下滑。LINE熱點為呼應政府政策、力挺中小店家，今（6）日與高雄市府攜手合作，宣布加入振興券戰局，推出「振興熱起來」活動，豪灑LINE POINTS 200萬點，號召全民挺店家，完成9天集章任務就可獲LINE POINTS 30點。

高市經發局指出，疫情衝擊服務業，尤以餐飲、零售成了重災戶，9成店家業績下滑，更有半數店家業績減少幅度高達40％以上。為刺激國內消費，行政院於9月22日起祭出振興五倍券政策，各界也紛紛響應。

LINE熱點「振興熱起來-集章賺點數」活動遊戲步驟。（柯宗緯翻攝）

LINE台灣董事總經理陳立人表示，全力支持政府振興經濟的美意，希望以行動力挺店家，活絡更多交流，創造新的商業機會。非常高興能與金門縣、高雄市、桃園市攜手合作，由LINE熱點串連線上資訊與線下店家，提供消費者簡單便利的行動應用，讓手機中的LINE，化身行動店家指南。

高市府與LINE熱點、一卡通合作自6月推出「高雄好家載」以來，LINE熱點持續協助推廣高雄商圈，讓無數餐飲店家、市場夜市與民眾受惠。

高市經發局長廖泰翔提到，LINE熱點是高雄商圈、夜市及市場與傳統店家數位轉型的好夥伴！這次LINE熱點以親民的賺點遊戲，結合高雄市的振興店家宣傳，一起活絡政府的振興計畫，我們全力支持。

LINE熱點響應振興五倍券政策祭出優惠加碼，推出「振興熱起來」計畫，加碼LINE POINTS 200萬點。即日起至10月14日期間，民眾透過LINE熱點官方帳號造訪活動頁面，並完成「學習釘選入口」、「點擊小幫手」、「查看活動內容頁」等簡單的每日任務，即可於任務卡內蒐集印章，集滿指定章數可領取LINE POINTS獎勵。天天完成任務，最高可獲得LINE POINTS 30點的獎勵。