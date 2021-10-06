國外近日流傳一段人獸戀的故事，指一隻母白枕鶴愛上牠的飼養員，甚至還將向她求偶的公鶴殺死，此消息曝光後，讓不少人非常吃驚，甚至質疑其真實性，而位於美國華府的史密森尼國家動物園在臉書證實此事。

史密森尼國家動物園（Smithsonian National Zoo）在臉書寫下，「有傳言說，一隻白枕鶴愛上自己的飼養員？這是真的」，而此事早在2018年就被《People》報導過，豈料近日又掀起討論，園區內一隻母白枕鶴（White-naped crane）瓦奴特（Walnut），在2004年第一次遇到飼養員克洛威（Chris Crowe）。

飼養員克洛威提到，「瓦奴特比我早1個月來到園區，當時我被指派擔任牠的飼養員，每周照顧牠5天，但瓦奴特當時並未馬上喜歡我」，由於瓦奴特領地意識強，起初不斷做出示威的舉動，但克洛威並未放棄，使用各種方法與瓦奴特拉近距離，最終瓦奴特才放下戒心，雙方也漸漸產生信任，瓦奴特也不再有啄人的舉動。

克洛威透露，瓦奴特過去曾啄死2隻與牠同籠的公鶴，「雖然我們無法證實，為何瓦奴特要啄其它公鶴，但當我們發現時，公鶴已被殺害，而牠們曾想和瓦奴特交配」，最終瓦奴特被移至其他籠子裡，不過由於白枕鶴是瀕危動物，假若瓦努特沒有生育的話，可能會導致該物種消失，克洛威便替牠進行人工繁殖，如今已產下8個孩子，克洛威透露「我花了很長一段時間，才訓練牠站著不動，讓我做人工授精」。

在克洛威面前，瓦奴特還曾做出鶴式求偶，例如揮舞翅膀奔跑、搖頭、上下跳躍等，克洛威回憶說「當我意識到牠的行為後，我會盡可能的模仿，這似乎有助於我們建立關係」，而瓦奴特也只認克洛威一人，若看到其他飼養員，牠會表現出不悅，而克洛威不僅可以靠近牠，甚至還能幫忙築巢，「我可以撿牠的蛋，牠就站在旁邊看著」，對瓦奴特來說，克洛威不僅是牠的飼養員，還是終身伴侶。