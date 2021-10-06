儘管美國9月服務業活動小幅升溫，但越來越多證據顯示其第三季經濟增長已顯著放緩。

美國商務部周二公布8月貿易逆差飆升4.2%，達到733億美元，遠超出經濟學家預估的逆差705億美元，並創下歷史新高。

上周五發布的官方數據顯示，通膨居高不下大幅削弱了7月的消費者支出，儘管在8月略為反彈。

在貿易數據出爐後，亞特蘭大聯準銀行將美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率預測從2.3%調降至1.3%，遠不及美國第二季GDP成長6.7%。

在藥物製劑（pharmaceutical preparation）以及玩具、遊戲和體育用品等消費品帶動下，美國8月進口較7月大幅成長1.4%，達到2870億美元，創下歷史新高。工業用品和原材料進口亦有所增加。 全球半導體短缺使汽車工廠生產受阻，導致汽車、零組件和引擎的進口額減少15億美元。

8月出口月增0.5%，為2137億美元，創下2019年5月來新高，主要受到非貨幣用黃金與天然氣等工業用品及原材料所推動。機動車輛以及民航機和工業機械等資本財出口下滑。

美國9月服務業活動小幅增溫，但由於這場大流行病導致投入品持續短缺和價格上漲，使成長力道受到壓抑。

美國供應商管理協會（ISM）周二發布的調查報告指出，勞動力資源、物流和原材料方面的挑戰正在影響供應的連續性。Delta變種病毒導致新冠疫情在夏天捲土重來，使供應鏈瓶頸將逐漸緩解的希望破滅。此外，中國和美國也正面臨塞港的問題。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家Oren Klachki表示：「我們預期供應吃緊的問題要到2022年中才會開始明顯緩解。強勁的需求以及對疫情越來越放心可望使服務業持續增長，但由於供應面滿足需求的能力有限，因此服務業的擴張可能受到壓抑」。

ISM美國9月非製造業活動指數為61.9，略高於8月的61.7，並優於經濟學家預估的降至60。服務業占美國經濟活動的三分之二以上，對其經濟成長表現具有關鍵性的影響。