中磊(5388)受惠訂單強勁，第三季營收創歷史新高，累計前三季營收也相較去年同期成長2成，目前訂單能見度良好，面對供應鏈緊張，中磊也透過彈性調整產線，以滿足客戶需求。

中磊9月營收為35.8億元、月減少7.7%、較去年同期微幅增長；累計第三季單季營收達111.1億元，較去年同期營收94.6億元、年成長率達17%，亦較第二季成長11%。

中磊今年度營收逐季走高，第三季單季營收創公司歷史新高紀錄，表現亮麗。累計中磊前三季營收為307.1億元，相較去年同期營收255.2億元，年成長率達20%。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，居家辦公、視訊教學、4K/8K高畫質影音串流、線上娛樂等為生活常態。5G通訊、遠端監控、雲端運算等新興應用蓬勃發展，帶動電信寬頻設備升級潮，新世代光纖接取設備、WiFi 6/6E無線產品、DOCSIS 3.x Cable產品、商用網通設備及智慧物聯網應用市場需求強勁，有效挹注營收。

中磊目前客戶需求強勁，雖全球近期供應鏈緊俏，然經營多年的全球佈局成效顯著，透過彈性調配大陸、台灣、菲律賓、印度等多元生產據點，有效滿足客戶需求，除原有北美及歐洲主力市場外，東南亞、印度、拉美及東歐等新興市場營運持續增溫，電信市占率穩健提升，訂單能見度展望良好，營運成長可期。