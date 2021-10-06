疫情衝擊全球經濟，賴清德副總統今天強調，政府正積極推動產官學研的緊密結合，讓台灣的中小企業能持續成長茁壯。面對當前的經濟變局，政府會審慎應對，維持台灣經濟的穩定成長，並充分掌握變局中的各種機會，協助中小企業多元布局，為台灣企業競逐全球市場助上一臂之力。

賴清德副總統今天下午以錄影方式為「全國中小企業總會會員大會暨國家磐石關懷獎章贈獎典禮」致詞表示，他要代表蔡英文總統，感謝全國中小企業總會一直以來響應政府推動各項政策，作為政府與中小企業的橋梁，積極促進政府與中小企業間的各項合作與交流。

他提到，COVID-19疫情對全球的衝擊既深且廣，不僅加速、加大了全球產業供應鏈的重組，改變世界經濟板塊的結構，也改變人類的生活和消費型態，這一切都在考驗我們的經濟韌性，以及中小企業的適應能力。「所幸，疫情並未把我們擊敗，大家都挺過來了」。

賴清德認為，這是大家共同努力合作的成果，也因為這場全球性的危機，讓國際看到台灣韌性的特質與能耐。台灣中小企業的製造能力，總是能夠跟著世界產業鏈的前端前進，腳步追得很緊，這些都是我們的本錢。

面對全球局勢的改變，是挑戰、也是機會，他相信在全球打拚的中小企業夥伴們都已經做好準備，隨時迎接未來的各項挑戰。

根據統計，2019年台灣中小企業家數約150萬家，占全體企業97.7％，就業人數超過900萬人，占全國就業人數78.7％，兩者皆創下近年來最高紀錄。賴清德認為，這代表，無論環境如何改變，中小企業一直是穩定台灣經濟、創造就業及安定社會的重要基石。

雖然受到美中科技戰、貿易戰及COVID-19疫情的衝擊，但他說，在政府推出「投資台灣三大方案」後，截至今年9月止，已有1002家企業，超過1兆3400億元的投資，預估將創造超過11萬個就業機會；其中，中小企業的投資家數就占了66％，為台灣經濟注入了強大的新活水。

在全球產業鏈重組的關鍵時刻，他承諾，政府將不斷強化台灣經濟的體質與韌性，讓台灣成為台商布局全球的最強後盾。除了在最短時間內控制疫情，政府也積極展開後疫情時代的產業布局，在「5加2產業創新計畫」的基礎上，大力發展「六大核心戰略產業」，打造台灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心，以提高台灣在全球產業鏈關鍵地位的影響力。

賴清德指出，目前政府也積極推動產官學研的緊密結合，希望透過推動智慧製造、提升數位拓銷能力等六項策略，讓台灣的中小企業能持續成長茁壯。

他相信，唯有激發新的成長動能，才能夠在當前的經濟變局中突破重圍，政府也一定會審慎應對，維持台灣經濟的穩定成長，並充分掌握變局中的各種機會，協助中小企業因應經貿局勢的變化，多元布局全球，為台灣企業競逐全球市場助上一臂之力。