國軍高雄總醫院岡山分院響應長照2.0計畫，預估在院區興建110床的長照大樓，需大筆經費支持。民進黨立委邱志偉日前在立法院質詢國防部長邱國正時，要求國防部、軍醫局要支持此案，對此邱國正說，只要對於軍方袍澤眷屬有利的案子，國防部都會支持。

國軍岡山分院預計將新建地上四層樓的長照大樓，其中，住宿式服務將設置110床，社區日間照護可容留60人，大樓完工後將提供在地長輩的長照服務，增加長照能量。不過岡山分院表示，原本大樓建築工程經費預估為1.98億元，這幾年建材及工資不斷上漲，預估經費已經暴增到將近2.5億元，院方需自籌超過8000萬元，負擔龐大讓全案推行遇到困難。

岡山分院長江國超表示，長照大樓的主管機關是衛福部，長照大樓計畫響應國家政策，也獲得衛福部1.65億的經費補助，院方預估要自籌約3000萬元，屬於尚可負擔範圍，但在建築成本增加後，院方已無力負擔。

對此，邱志偉在立法院邀集國防部軍醫局、衛福部長照司協商，尋求經費挹注讓全案順利推動。邱志偉指出，台灣逐步邁入高齡化社會，增加長照能量刻不容緩，因此，岡山分院的長照大樓對於地方非常重要，會中，軍醫局強調在細部設計階段將會協助將長照大樓的量體減少，控制經費支出，長照司也會允諾研議增加補助經費。