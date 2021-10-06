主要分布在溫帶國家的殼斗科植物槲櫟，2002年在新豐鄉坑子口發現野生族群，但數量逐年下降，近年在新竹縣政府、林務局經費支持下，透過人工育苗方式復育，並在竹北市的婦幼館旁種植，10月9日下午將舉辦推廣教育活動，親子可共同參與，並帶回家育苗。

新竹縣長楊文科表示，槲櫟十分特殊又迷人，期望透過推廣教育活動，讓民眾更加認識這項植物，並實際參與，重視瀕臨絕種的植物暨生物多樣性的保育價值。

農業處指出，槲櫟已瀕臨絕種，目前台灣已發現的最大自然族群就位於新竹縣新豐鄉，自從2002年有紀錄以來，數量逐年下降，直到今年僅剩下75株。為了減少人為干擾，並使槲櫟獲得再生的機會，避免消失，因此透過人工育苗、種植方式，2017年在婦幼館旁的公園，種植20餘株槲櫟。

農業處表示，當時種下的槲櫟生長狀況良好，近日正值果實成熟期，因此於10月9日下午2點30分，在婦幼館舉辦推廣活動，不過因防疫考量，僅開放30名一般民眾、各級學校教師20人，活動備有有DIY材料及宣導品，也歡迎去年曾經參與過體驗活動的民眾，分享種植經驗。

由於槲櫟在台灣的分布範圍侷限，且有不少人違法採集，面臨族群散布的困難，導致原生地的族群愈來愈少。目前從種子培育，到學校、公園栽植，期望透過活動，杜絕違法採集的問題。