頭份市六合國小非營利幼兒園由縣長徐耀昌命名為「游魚出聽」。（謝明俊攝）

頭份市六合國小非營利幼兒園正式啟用，由新入學幼兒表演歌舞慶賀。（謝明俊攝）

頭份市六合國小非營利幼兒園本學期開始招生，目前已有4班111名幼兒入學。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持頭份六合國小非營利幼兒園啟用，接受小朋友們的致謝賀卡。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持頭份六合國小非營利幼兒園啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持頭份六合國小非營利幼兒園啟用。（謝明俊攝）

頭份市六合國小非營利幼兒園，6日正式完工啟用，是苗栗縣啟用的第15所非營利幼兒園，由於六合國小緊鄰尚順廣場，周邊有多個新近完工的大型社區住宅大樓，預料未來將吸引大批年輕科技族群進駐，縣長徐耀昌6日在主持啟用典禮時，期望幼兒園將發揮協助年輕父母照護下一代功能。

苗栗縣政府為了鼓勵年輕世代多多生育，因此從3年前起積極推動多所公立國小新設、新建非營利幼兒園，來減輕年輕爸媽們的負擔，目前已陸續開花結果，今年將有4所新建的非營利幼兒園完工，尤其是苗栗縣人口最多的頭份市及竹南鎮兩地，繼上周頭份市后庄國小新建非營利幼兒園正式啟用，加上6日啟用六合國小非營利幼兒園，接續有照南國小非營利幼兒園也將啟用，將提供頭份市、竹南鎮年輕族群更優質的幼兒就學環境。

六合國小非營利幼兒園是委由明新科技大學所承辦，原本規畫可容納6個班180名學童，本學期首度招生目前已有4個班級111名幼兒入學，未來還可以容納相當多幼兒入學。

六合國小非營利幼兒園占地廣達2千平方公尺，有非常寬廣的遊憩空間供小朋友活動，全部營建費用達6619萬元，由陳賢秋建築師設計，採用色彩活潑的弧形建築，象徵「川流」意念，加上圓形穿透量體與圓柱列，猶如旋轉木馬姿態，因此，縣長徐耀昌將幼兒園命名為「游魚出聽」期盼小朋友們能如小魚兒一般，在此「恣意悠遊，快樂學習」。

由於六合國小緊鄰尚順廣場，以及多座新近完工的大型社區住宅大樓，預料將吸引許多竹科竹南基地等年輕科技族群進住，未來將有新增幼兒及學童教育需求，徐耀昌期望六合國小能夠繼續努力成為當地幼兒學童教育的重鎮，讓年輕父母無後顧之憂。