元晶太陽能（6443）6日舉辦屏東模組廠第二期擴建工程動土典禮，大幅擴充太陽能模組生產設備與倉儲設施，預計明年9月完成擴建，一舉將模組年產能由現有1GW（10億瓦）增加五成，達到1.5GW（15億瓦）。

元晶副總江郅豪表示，大尺寸太陽能電池及模組是近年來發展趨勢，為推動國內太陽能電池與模組的製造規格與國際接軌，元晶今年上半年已於新竹廠投資7.5億元興建大尺寸電池產線，並已開始投產及外銷美國市場。未來一年將更進一步投資新台幣10億元，於屏東廠擴建倉儲設施與模組產線。新模組產線年產能規劃為500MW（5億瓦），將是全球最先進與高度自動化模組產線，預計明年第四季開始量產，以生產大尺寸525瓦（國際代號M10）及700瓦（國際代號G12）的高效能模組為主。江副總進一步說明大尺寸電池及模組除可滿足國內電廠開發商對使用高效模組的殷切需求外，並可有效提高國土使用效率，協助紓解太陽能用地取得困難。