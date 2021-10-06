「姐姐」謝金燕不只是歌壇著名的電音女神，出道多年的她，一直維持俏麗顏值和纖細體態，尤其是謝金燕一雙修長美腿，更是她的招牌，而不吝嗇展現好身材的謝金燕，今（6日）早則曬出一組辣照，她身穿短版上衣和熱褲，大方解放洗衣板腹肌和鳥仔腳，畫面相當不科學。

照片中，謝金燕以一身運動服裝入鏡，她身穿灰色寬鬆短版上衣搭配極短熱褲，小蠻腰、結實腹肌和纖細美腿全都露，謝金燕鳥腳仔又細又長，好身材相當不科學，一點都看不出是46歲的熟女，謝金燕也在文中提到，她原本是在曬太陽「本想曬一曬 可以曬出正能量 結果才兩分鐘 就被小黑蚊給嚇跑了」。

謝金燕完全沒贅肉，好身材相當吸睛。（圖／取材自JeannieHsieh謝金燕___bbb 臉書）

謝金燕解放洗衣板腹肌和鳥仔腳。（圖／取材自JeannieHsieh謝金燕___bbb 臉書）

網友一看到謝金燕美照，紛紛留言：「我看到的應該是少女」、「姐姐身材真的無敵欸」、「這是校園美女學生照嗎」、「姐姐身材太厲害了」、「姐姐的美腿 小黑蚊愛爆了」。

其實，謝金燕不只身材超狂，保養有術的她，凍齡顏值也屢次引發討論，謝金燕日前就有別於舞台濃妝，她則改以淡妝亮相，謝金燕的高顏值和清新五官，模樣氣質又清新，完全看不出她是46歲的熟女，而淡妝的謝金燕雖然少了霸氣，但也多了幾分親和力，謝金燕濃妝和淡妝各有風情，魅力也讓外界都電暈。