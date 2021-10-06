台股再演豬羊變色戲碼，今（6）日早盤由台積電、台塑領軍，一度大漲逾百點，重回16500點並觸及5日線，但隨台積電為首的電子股翻黑、貨櫃3雄走跌，台股開高走低，高低點相差264點，尾盤雖在金融及塑化力撐下小跌67.59點，仍失守16400點關卡。

法人預期，近來美國聯準會縮減購債、大陸雙控與限電政策等變數仍籠罩台股，不排除未來仍有下探機會，且6個交易日重挫逾1100點，負乖離過大，技術面弱勢，短線難脫震盪整理格局，不建議貿然搶短，中長線也宜視個股落底情況再行加碼。

台股人氣指標股中，頻被外資唱衰的大立光將於周四法說，是否叫戰外資受關注；台塑四寶近來大牛發威，周五也將公布上季季報，而高層對產業的精闢看法，向來更是業界風向球；至於護國神山台積電，市場則聚焦下周四法說，特別是總裁魏哲家或董事長劉德音對全球晶片荒的最新看法。3大指標股的重要看點如下。

1.大立光7日法說：關注Q3財報數字與毛利率變化

光學鏡頭龍頭廠大立光5日已公布9月合併營收41.72億元，月增4%，創1月以來新高，公司雖看好10月拉貨動能與9月相近，但因前9月合併營收年減16.58%，6日股價雖重回2000元大關，但外界多空看法仍分歧。

即使蘋果iPhone 13新機開始拉貨，缺料問題持續干擾電子產業鏈，且智慧型手機市場需求疲弱，外資更趕在法說前夕放槍，指iPhone 13拉貨雖帶動第3季營收，但因鏡頭升級有限，不利毛利率表現，除里昂證券估降至64.9％，瑞銀更鐵口直斷摔破6成至58％。

此外，日前大立光看好車用車載鏡頭需求成長，加上智慧型手機成長趨緩，申設子公司大根光學工業，預計7日法說時，除第3季財報表現，執行長林恩平對第4季及明年展望、車載鏡頭布局進度、毛利率表現、蘋果新機效益、手機鏡頭規格升級等將是全場焦點。

2.台塑四寶8日業績說明會：Q3季報與高層對油價看法

台塑、南亞、台化及台塑化等台塑四寶8日將同步公布9月營收與第3季季報，在產品利差縮小下，法人估第3季四寶獲利季減、年增，第4季則喜迎傳統旺季與利差擴大，獲利表現有望季增、年增。

在Q3財報揭曉前，美系外資相繼喊進台塑與台塑化，除看好PVC進入超級周期，將台塑目標價從130元升至140元，也認為亞洲煉油廠因油價攀高而受惠，上調台塑化目標價至120元，給予2檔個股買進評等。

此外，台塑四寶未來3年股息殖利率可達7.5%，法人更估，塑化產業第3季起將有新一波供給瓶頸，且延續至明年第1季，加上近期國際油價驚驚漲，甚至上看90美元，這波油價漲勢延續多久、四寶董總們對第4季產業變化的觀察值得關注。

3.台積電14日法說

台積電預計8日公布9月營收，外界看好月營收逾1500億元，有望再創歷史新高，受9月業績爆發之賜，第3季業績展望也將順利達陣，季營收看增逾1成。除第3季營收有望報喜，法人也預期，第4季營收可望續攀創歷史新高，全年營收成長逾2成。

但相對9月營收表現，外界更關注的是，繼劉德音日前接受美國《時代》雜誌專訪直言車用晶片供應鏈有人囤貨，已透過數據多重檢核，也稱原本3年投資1000億美元擴產的金額「可能不夠」，是否代表半導體景氣將持續擴張，將是下周四法說會的關切重點。

而在此之前，儘管近期市場雜音多，但已有美系外資搶先喊進，認為目前市場需求強勁，台積電將正式上調資本支出，實際金額上看1080億美元，重申買進評等與目標價1014元。