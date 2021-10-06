現在男生當兵只要4個月，常被笑說是去參加夏令營。一名男網友透露，入伍前需要先抽兵種，但他實在抽不出時間，只得拜託區公所幫忙代抽，結果竟抽中籤王「海軍陸戰隊」，讓他崩潰直呼，本來就不想當兵，結果還這樣。不少網友則笑說，這是代抽的恐怖魔咒，還以為大家都知道，真的別不信邪。

一名男網友昨在PTT上發文表示，入伍前要先抽兵種，但抽籤那天他和家人剛好都有事情要忙，因此沒辦法親自去現場抽籤，只能拜託區公所的人幫忙代抽，沒想到最後竟讓他抽到「海軍陸戰隊」，讓他瞬間心涼。

男網友悲痛地說，本來就已經不是很想要去當兵了，現在抽籤還直接抽到籤王，害怕最後必須要去海軍陸戰隊操練，讓他想到就超級崩潰，也好奇詢問大家抽中籤王以後，都是怎麼去調適自己的心情呢？

不少網友看了驚呼說，還以為大家都知道代抽魔咒，請人代抽多會抽到籤王，「我也是代抽中的耶」、「代抽=海陸我以為是常識」、「代抽的下場通常都是這樣，恭喜」、「代抽通常都抽到爛簽，這到底什麼詛咒啊」、「區長代抽必中，別不信邪，738T路過」、「讓人代抽就會抽到最爛的，這是常識」。

也有網友安慰原PO說，抽到了也沒辦法，往好處想至少海軍陸戰隊的伙食不錯，而且現在當兵的時間也不長，只要熬過4個月就可以出來了。「現在才4個月，當運動健身吧」、「4個月的夏令營」、「4個月而已怕什麼」、「當兵只要4個月，還沒等你調適好心情，你就退伍了啦」、「 4個月而已，一下就過去了」。