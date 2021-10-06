高鐵宜蘭站選址爭議不斷，有專家學者提出，只蓋基隆捷運，也可以解決北宜間交通問題。對此，基隆市長林右昌表示肯定，他說，基隆捷運CP值很高，不只對北北基有非常大助益，對東部幹線運量也有幫助。

林右昌指出，基隆捷運經市長會議達成高共識，對北北基三縣市有非常大助益，特別是基隆、汐止、東湖、南港周邊地區，另外，對內湖交通改善也有幫助，他認為，專家提出基隆捷運不僅解決基隆交通問題，對東部幹線運量也有幫助，這點是肯定的，也是中央大力支持基隆捷運重要因素之一。

林右昌說，基隆捷運不只是捷運，是整個區域交通改善方案之一，他提及，現在比較大的課題在市長會議都有共識，後續由交通部進行綜合規畫，應該很快會有成果，期待如行政院長蘇貞昌所說，基隆捷運是百年大計，不只要做的快也要做得好。

林右昌強調，交通部綜合規畫完成後，會找北北基三城市確認，相信是又好又快的方案。