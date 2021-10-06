在1990年代的台灣，胸腔科醫師就注意到一件不尋常的事。

「我們胸腔科醫師天天看肺癌，教科書告訴我們肺癌主要由吸菸引起，可是，門診看到的並不是這樣，很多病人沒有抽菸，」當時在台大醫院內科部任職、如今已是中央研究院院士的楊泮池說道。

他歸納當年看見的幾個國內肺癌流行病學特徵：不抽菸者相對多，與國外80～90%歸因於抽菸明顯不同，且肺腺癌愈來愈多；當年肺癌男女比來到2：1，比起歐美國家男女比7：1或8：1，台灣女性的風險高出太多。

今天的台灣，威脅人民健康的主要污染，從在水裡變成在分秒呼吸的空氣裡，十大癌症排名也已經發生天翻地覆的改變，肺癌變成新的國病。

肺癌傳統被認為和吸菸有關，但台灣的肺癌，70％女性患者找不出和吸菸有任何關係。如果是和大家懷疑的空污有關，這懷疑有哪些證據？

今年7月，加拿大一篇研究如科學算命，透過衛星遙測前20年間的空污，推估出今天不吸菸的肺癌患者較可能是亞洲人、女性。簡單的說，今天誰得肺癌，看20年前的空污就知道。

為了探究肺癌為什麼會成為新國病，《康健》投入龐大資源，進行台灣首度、經由大規模採訪及文獻、研究爬梳整理，比對患者近幾十年的生活地點、健保與空污等統計資料，試圖探究肺癌成為台灣新國病的可能路徑。

採訪過程中，很多場景讓人唏噓。一名教授說，以前找人參加抗爭很容易，現在很難，因為人都死得差不多了；一名殯葬業者說，他的「客人」大多是癌症；某地10個往生者9個是癌症，當地全家罹癌已是常態；某里長手上一疊里民診斷書，盡是肺癌、肝癌、腦中風，血液裡更有著多種有毒重金屬。是的，PM 2.5和更小的細懸浮微粒已經證實不僅會危害呼吸系統，也會鑽入心血管系統，甚至透過胎盤危害胎兒。

政府從來不承認，肺癌和空污有關，還要患者自己舉證因果關係；幾家地區醫院用自家肺癌病人所做的致病因子研究，最後都不敢發表。

反空污人士上台北抗爭，街頭台北美少女怒瞪抗爭隊伍：「你們擋了我的路。」她的不耐，源自認為事不關己。

但環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕就說：「台灣很小，空氣污染源飄來飄去，各縣市相互影響。」

風會吹，空氣會流通，沒有人能夠置身事外。

追求美好生活，是《康健》的宗旨。《2021新國病調查》數位專題，希望喚起各界正視肺癌正在讓全民付出巨大代價，倡議產官學研及全民共同努力，對抗這新的國病，推動看得見的正向改變。