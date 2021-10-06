不少人都有住五星級飯店的經驗，一名網友分享神秘服務「開夜床」，並表示若沒有特別指定時間，通常會在傍晚5點半至6點開始，房務員進房後，會將房內的燈光調暗、清洗使用過的杯具、放上小點心等，貼文曝光令所有網友驚呼「長知識了」。

原PO昨（5）日在臉書社團《聽你說飯店》指出，五星級飯店通常都會有開夜床的服務，是一種體貼、細緻及周到客人的表現，一般來說若沒有特殊要求，開夜床的時間會落在傍晚5點半至6點之間，且規定要在晚上9點前完成。

原PO接著分享開夜床的4大服務，第一，調整房間的氣氛，將燈光調暗、拉上窗簾；第二，清洗使用過的杯具，補充房內礦泉水及零食、第三，將床鋪整理成「睡眠模式」，將床尾巾取下，再將枕頭前的被子反摺，床邊鋪上地腳巾，放上拖鞋。最後為是補充浴室的盥洗用品，更換客人使用過的毛巾，並將裡面的用品重新歸位；另外浴缸及淋浴間旁邊也會再放上一塊地腳巾。

同社團中也有一名網友分享自己遇到的「開夜床服務」，像是浴袍放在床上，方便拿取、手機充電線整理整齊並捆好，以及將隔日早餐的菜單放在床上，甚至會贈送飯店小禮物，令他忍不住說「每一項服務都讓人覺得溫暖貼心，更想下次繼續入住」。

貼文曝光後，引發網友熱烈迴響，「見世面了！至今還沒有被開過夜床」、「很棒的開夜床小知識」、「第一次聽到開夜床服務，長知識了」、「開夜床的飯店，讓人感覺飯店服務是有溫度的」。