中國互聯網巨頭阿里巴巴在2021年第三季累計重跌35.4％，淪為表現第四差的恒指成份股。不過隨著對沖基金、上市公司向美國證交會（SEC）提交全新季度申報顯示，阿里巴巴大跌後獲得部分知名投資者入場買股，其中包括股神巴菲特的拍擋孟格（Charlie Munger）。

香港經濟日報6日報導，根據孟格旗下Daily Journal Corporation向SEC申報，DJCO至今年9月底的阿里巴巴美股持股，單季大增82％。

報導稱，DJCO上季淨增持136740股阿里巴巴ADS，最新持股302060股。以持股價值計算，DJCO的阿里巴巴持股由今年6月份價值3700萬美元，增至9月底約4500萬美元。

阿里巴巴創辦人馬雲在2020年10月曾高調批評中國金融體系，其後螞蟻金服上市被中國政府喊停，並進入重組，馬雲亦甚少再出現在傳媒面前。今年6月底孟格在接受CNBC時表示，認為中國對馬雲做出的壓制是正確的，並稱讚中國監管機構能夠先發制人的介入市場投機行為。

孟格表示，螞蟻集團已經涉足銀行業務，卻沒有規則監管，而其提供的槓桿收購貸款業務實際已經脫離銀行體系，甚至已經流向自己國家的影子銀行。孟格又形容馬雲是浪蕩公子（swingers），涉足銀行業卻希望其沒有規則，隨心所欲。