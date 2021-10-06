疫情趨緩，教育部日前發函給各縣市教育局，指校園將比照餐飲業鬆綁規定，學生用餐不用隔板跟1.5公尺距離。對此，新北市教育局長張明文表示，確實有收到中央公文，本案會跟家長學校充分討論，若大家有共識，在確保用餐防疫到位、安全無虞的前提下，學校才會逐漸開放。

張明文說，目前在學校用餐最重要的工作是落實防疫，例如打菜應該有固定人員，用餐時不交談、不共食、不分菜、不共用餐具、不併桌、不嬉戲，孩子在用餐前後要用肥皂勤洗手，維護孩子用餐健康安全最重要。教育局每周四會召開防疫會議，本案會跟家長學校充分討論，若大家有共識，在確保用餐防疫到位，安全無虞的前提下，學校才會逐漸開放，不過還是要尊重個別家長、學生使用隔板的需求。

另外，針對台北市2間國小家長確診一事，新北市衛生局長陳潤秋表示，根據目前疫調，個案沒有新北足跡，轄內所有措施會根據大家打疫苗狀況、時間點疫情狀況做滾動式檢討。