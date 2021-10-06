黑松(1234)代理全球梅酒第一大品牌CHOYA至今已逾8年，截至目前為止，整體業績表現更較去年同期成長2成以上。看好台灣消費者對於精釀啤酒的需求不斷增加，今年黑松攜手CHOYA擴大合作範圍，牽線精釀啤酒專業品牌「台虎精釀」合作，打造新品「CHOYA紀州南高梅啤酒」，今(6)日搶先於全家便利商店上市，首批限量逾5萬罐；這不僅是CHOYA首次跨界到啤酒品項，也是首度跨海聯名台灣品牌。

據「國際葡萄酒及烈酒研究機構(IWSR)」最新數據統計，2020年CHOYA以31%的市佔率位居台灣利口酒第一。新冠疫情雖影響消費，不過，台灣仍為CHOYA在海外的前兩大市場。黑松代理事業處二處黃柏棋總監表示，希望透過這次品牌聯名，吸引更多不同的消費族群，接下來還會再針對台灣市場需求引進更多CHOYA新品，提供消費者更豐富的選擇，讓CHOYA持續維持台灣利口酒的龍頭地位。

黑松指出，水果風味啤酒近年來相當受到女性及年輕消費族群的青睞，為了加強CHOYA品牌推廣，CHOYA首次從梅酒跨界到啤酒品項，合作對象選擇與精釀啤酒專家「台虎精釀」合作推出「CHOYA紀州南高梅啤酒」，希望搶攻啤酒市場商機。