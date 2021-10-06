JKF女郎網紅安希，雖然個頭嬌小只有153公分，卻擁有傲人F級上圍，常在社群網站曬出火辣身材的她，Instagram已經超過123萬名粉絲追蹤，稍早，她曬岀身穿白色婚紗的性感照，只見一對車頭燈幾乎要撐爆上半身禮服，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

安希在Instagram曬岀身穿一襲白紗的照片，並將一頭長捲髮放至胸前，並對著鏡頭擺出甜美微笑，還不忘眨眼展現俏皮的一面，接著雙腳跪地讓攝影師由上往下拍攝，邪惡視角讓人看的血脈賁張，此外，一對傲人的車頭燈不僅幾乎要將衣服撐破，更炸岀一條深邃事業線，最後不忘向粉絲甜喊：「午安～老公們」，讓網友們幾乎全暴動了。

安希這張火辣性感照，短短一小時就吸引5千多人按讚，網友們也紛紛留言：「這張老婆照必須要好好收藏珍惜」、「快掉出來了啦！我接我接」、「羡慕你的男朋友，他可以享受你的魔鬼身材」、「也太美了吧，相當適合娶回家當老婆、「老公的人選有人了嗎」、「I Want You To Be My Wife」、「安希絕對是地表上最美的新娘了」。

安希日前扮演《魷魚遊戲》紅衣士兵指揮官，只見不僅傲人北半球炸岀上衣之外，還刻意擠出一條深溝，讓人看的鼻血直流，至於下半身則是穿著黑色性感丁字褲，更增添無限遐想空間，性感扮相成功擄獲網友們的心，甚至直接留言，「死在妳手上！我可以」。