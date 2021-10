JKF女郎網紅安希,雖然個頭嬌小只有153公分,卻擁有傲人F級上圍,常在社群網站曬出火辣身材的她,Instagram已經超過123萬名粉絲追蹤,稍早,她曬岀身穿白色婚紗的性感照,只見一對車頭燈幾乎要撐爆上半身禮服,讓網友眼睛大吃冰淇淋。

安希在Instagram曬岀身穿一襲白紗的照片,並將一頭長捲髮放至胸前,並對著鏡頭擺出甜美微笑,還不忘眨眼展現俏皮的一面,接著雙腳跪地讓攝影師由上往下拍攝,邪惡視角讓人看的血脈賁張,此外,一對傲人的車頭燈不僅幾乎要將衣服撐破,更炸岀一條深邃事業線,最後不忘向粉絲甜喊:「午安~老公們」,讓網友們幾乎全暴動了。

安希這張火辣性感照,短短一小時就吸引5千多人按讚,網友們也紛紛留言:「這張老婆照必須要好好收藏珍惜」、「快掉出來了啦!我接我接」、「羡慕你的男朋友,他可以享受你的魔鬼身材」、「也太美了吧,相當適合娶回家當老婆、「老公的人選有人了嗎」、「I Want You To Be My Wife」、「安希絕對是地表上最美的新娘了」。

安希日前扮演《魷魚遊戲》紅衣士兵指揮官,只見不僅傲人北半球炸岀上衣之外,還刻意擠出一條深溝,讓人看的鼻血直流,至於下半身則是穿著黑色性感丁字褲,更增添無限遐想空間,性感扮相成功擄獲網友們的心,甚至直接留言,「死在妳手上!我可以」。